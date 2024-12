Bakı-Qazax magistral yolunda Türkiyə vətəndaşı olan sürücü vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Bakı-Qazax magistral yolunun Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində Türkiyə vətəndaşı, 1973-cü il təvəllüdlü TIR sürücüsü Adəm Talay dünyasını dəyişib.

İlkin ehtimala əsasən, o, ürəktutmasından ölüb. Meyit tibbi ekspertizaya aparılıb.

Faktla bağlı araşdırmaya başlanılıb.

