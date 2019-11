Könülün əri rəfiqəsinə lüt şəkillərini göndəribmiş

85 yaşlı türkiyəli ifaçı Könül Yazarın sevgilisi Rüzgar Mağden haqda qalmaqallı iddialar səsləndirilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bir qadın "İkinci sayfa" proqramına qatılaraq, Mağdenin onun rəfiqəsinə erotik görüntülər göndərdiyini iddia edib. Adının çəkilməsini istəməyən qadın rejissorun müğənnini aldatdığını və ciddi psixoloji problemləri olduğunu deyib.

R.Mağden isə iddialara canlı yayımda cavab verərək, günahını etiraf edib və hadisələrin Gönüllə tanışlıqdan öncə baş tutduğunu söyləyib.

"Bütün bu hadisələr Gönüllə tanış olmadan öncə baş verib. Onu aldatmamışam. İndi xoşbəxtliyimi əlimdən almağa çalışırlar" - o bildirib.

Milli.Az

