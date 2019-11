Bakıda oğurluq etmiş şəxsin digər əməlləri üzə çıxıb.

Publika.az xəbər verir ki, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş H.Bağırovun ətrafında Suraxanı RPİ 31-ci PB-nin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun rayon ərazisindəki 3 evdən 17.000 manat, 10.050 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və noutbuk oğurlaması da müəyyən edilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

