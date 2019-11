Ermənistanda Yerevan Dövlət Universitetinin (YDU) tələbələri təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Araik Arutyunyanın istefası tələbi ilə yenidən etiraz aksiyasını başlayıblar.

Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, tələbələr səhər saatlarında YDU qarşısında toplaşaraq yürüşə başlayıblar. Onlar müəllimləri də bu aksiyaya qoşulmağa çağırırlar.



