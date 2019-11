ABŞ gimnastı Melani Koulman məşq vaxtı dünyasını dəyişib.

"Report" "The Sun" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı qadın idmançı paralel qollarda hərəkət zamanı yıxılıb.

Gimnast xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək olmayıb.

Kolemanın həm də məşqçisi olan atası hadisə ilə bağlı açıqlama verib: "O kürəyindən zədələnmişdi. Bu, faciəvi sonluğu olan bir qəza oldu".



