Prezident Donald Tramp ABŞ-ın Çin ilə ticarət sazişini imzalamağa yaxın olduğunu söyləyib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Tramp Nyu York iqtisadi klubunda etdiyi çıxışında bu sazışı yalnız ölkəsi və ABŞ işçiləri üçün yaxşı olduğu təqdirdə müqaviləni qəbul edəcəyini söyləyib.

Qeyd edək ki, həftələrdir ki Tramp ölkələrin zərərli ticarət müharibəsinə son qoyacaq bir razılaşmaya yaxın olduğunu söyləmişdir.

Milli.Az

