“PAŞA Bank kartı ilə ödə, avtomobil qazan!” tirajlı stimullaşdırıcı lotereyasının ikinci tirajın uduş fondu oynanılıb

“PAŞA Bank kartı ilə ödə, avtomobil qazan!” tirajlı stimullaşdırıcı lotereyasının ikinci tirajın uduş fondu oynanıldı.

Aşağıdakı iştirakçılar müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırılıb:

Zümrüd Süleymanova; Bilet nömrəsi - UQ35085

Röya Məmmədova; Bilet nömrəsi - RO75625

Elçin Soltanov; Bilet nömrəsi - QS64409

Məmməd İsgəndərov; Bilet nömrəsi - IP02747

Hacıağa Musayev; Bilet nömrəsi - LI32352

Məltəm Hüseynova; Bilet nömrəsi - LM38886

Sevda Eyvazova; Bilet nömrəsi - AL95177

Tofiq Məmmədbəyov; Bilet nömrəsi - EY40906

Hüseynxan Qasımov; Bilet nömrəsi - RZ33308

Olqa Abbasova; Bilet nömrəsi - SJ79049

Fərid Əlibəyov; Bilet nömrəsi - ZG49648

Xıdır Səfərov; Bilet nömrəsi - DM57706

Emin Dadaşov; Bilet nömrəsi - DO04159

Səid Hətəmzadə; Bilet nömrəsi - TV22164

Fərhad Həmidov; Bilet nömrəsi - EY11725

Əlavə olaraq qeyd edək ki, üçüncü tirajın uduş fondu 11 Dekabr tarixində oynanılacaq.

Qeyd edək ki, lotereya 31 dekabr 2019-cu il tarixinədək davam edəcək. Lotereya şərtləri ilə aşağıdakı keçidə istinad edərək daha ətraflı tanış ola bilərsiniz: https://lottery.pashabank.az

Əlavə məlumat üçün Bankın Biznes Mərkəzlərinə və ya *8123 / (+99412) 4965004 (korporativ müştərilər üçün), *9123 / (+99412) 4965000 (fərdi müştərilər üçün) Əlaqə Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

PAŞA Bank müştərilərlə uzunmüddətli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və müştəri məmnunluğunun artırılması üzrə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir. Bu səbəbdən də, Müştərilərimizlə daima əlaqədə olmaq və göstərdiyimiz xidmətlər haqqında onların fikirlərini bilmək bizim üçün olduqca mühümdür. Bunu nəzərə alaraq bizimlə bölüşmək istədiyiniz məqamları [email protected] ünvanına elektron məktub yazmaqla çatdıra bilərsiniz.

