AFFA “Sumqayıt”ı protexniki vasitələrdən istifadəyə görə cərimələyib

AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan Premyer Liqasının XI turunda baş verənlərlə bağlı qərarlarını açıqlayıb.

"Report" həmin qərarları təqdim edir:

Premyer Liqanın XI turunun “Keşlə” – “Neftçi” matçında “Neftçi” klubunun 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klub 800 manat cərimə olunur;

Premyer Liqanın XI turunun “Qəbələ” – “Səbail” matçının 80-ci dəqiqəsində “Səbail” klubunun 79 №-li futbolçusu Əli Sadıxov sonuncu ümid fouluna görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır, klub 200 manat cərimə olunur;

Premyer Liqanın XI turunun “Sabah” – “Sumqayıt” matçında “Sabah” klubunun 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klub 800 manat cərimə olunur;

Oyunun 59-cu dəqiqəsində “Sumqayıt” klubunun azarkeşləri tərəfindən protexniki vasitələrdən istifadə edildiyinə görə klub 800 manat cərimə olunur;

Premyer Liqanın XI turunun “Qarabağ” – “Zirə” matçında “Zirə” klubunun 5 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klub 800 manat cərimə olunur;

Tibbi xidmət oyun öncəsi iclasda iştirak etmədiyinə görə meydan sahibi klub 400 manat cərimə olunur;



