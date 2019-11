Ceyhun Bayramov Parisdə məktəblər və ekstremizmlə bağlı konfransda iştirak edib

Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun YUNESKO-nun 40-cı Baş konfransında iştirak məqsədilə Parisə səfəri davam edir.

Təhsil Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, noyabrın 13-də Ceyhun Bayramov YUNESKO-nun “Ələddin” layihəsi və Holokost Muzeyinin birgə təşkil etdiyi “Məktəblər və ekstremizm, vəsvəsə və dözümsüzlük çağırışları: müvəffəqiyyət və uğursuzluqlar; bu halların qarşısının alınması üçün hansı effektiv strategiyalar mövcuddur?” adlı tədbirdə iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən nazir Azərbaycanda müxtəlif xalqlar, dinlər və mədəniyyətlər arasında əsrlər boyu formalaşmış qarşılıqlı hörmət münasibətlərindən danışıb, bu ənənələrin davam və inkişaf etdirilməsinin dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. Təhsil naziri multikulturalizm ənənələrinin gənc nəslə çatdırılması məqsədilə məktəblərdə tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət anlayışlarının müxtəlif fənlər çərçivəsində şagirdlərə çatdırıldığını, eləcə də ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsində “Multikulturalizmin əsasları”, magistratura səviyyəsində isə “Azərbaycanda multikulturalizm” fənlərinin tədris olunduğunu qeyd edib.

Nazir həmçinin Azərbaycanın ekstremizmdən əziyyət çəkməsi, ölkənin suveren ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi, Xocalıda dinc əhalinin soyqırıma məruz qalması faktlarını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.

Tədbirdə Fransa, İsveç, Bolqarıstan, Tunis, Serbiya, Uqanda, Mali, eləcə də Ermənistanın təhsil nazirləri, YUNESKO-nun keçmiş Baş direktoru İrina Bokova və Fransanın sabiq Baş naziri Jan-Pier Raffarin iştirak edib.



