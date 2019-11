"Çarlinin Mələkləri 3" filminin qalasına gələn trans aktrisa Laverne Coks dərin dekoltesi ilə gecəyə damğa vurub.

Milli.Az xəbər verir ki, 47 yaşlı aktrisa geyimi ilə diqqəti öz üzərinə çəkib.

Laverne Coks premyeraya demək olar ki, tamamilə qara tüldən ibarət və bədəninin müəyyən əzalarını örtmüş qara zolaqlı libasda gəlib. (publika.az)

Milli.Az

