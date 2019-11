Ərdoğan Trampın yazdığı təhqiredici məktubu özünə qaytarıb - VİDEO

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Donald Trampın təhqiredici məktubunu özünə qaytarıb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, o, bunu Vaşinqtondakı danışıqlar zamanı etdiyini söyləyib.



Ərdoğan birgə mətbuat konfransında “Bu məktubu hörmətli prezidentə qaytardım” deyib.



Xatırladaq ki, oktyabrın 16-da D.Tramp türkiyəli həmkarı R.T.Ərdoğana sərt ifadələrlə dolu məktub göndərib. O, məktubunda rəsmi Ankaranın Suriyada əməliyyatları dayandırmayacağı təqdirdə Türkiyə iqtisadiyyatını çökdürəcəyini bildirmişdi.(report)

