ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi müğənni Manaf Ağayev olub.

Mətbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qalmaqalla gündəmə gələn həmkarlarını tənqid edib:



“Mənim qalmaqal vaxtım deyil. Tanınmayan müğənnilərə olar. Məni kim tanımır ki?! Yersiz qalmaqallar edirlər. Tutaq ki, bir-birimizi söydük bunun oxumağa nə aidiyyatı var? Tanınmaq istəyirsən sanbalı tanın”.

