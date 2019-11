"Azərbaycanın ən gözəl qızı" titulunu alan Melisa Nuriyevanın diqqət çəkən görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sosial media hesabında paylaşdığı videoda rəqs etdiyi görünür. Melisanın müğənni Manaf Ağayevin ifa etdiyi mahnının sədaları altnda qısa qara ətəkdə rəqs etməsi izləyənlərin diqqətini çəkib.

Qeyd edək ki, Melisa Nuriyeva "Azərbaycan gözəli 2019" yarışmasının qalibi seçilib.

