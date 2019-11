Çin hökuməti kütləvi etiraz aksiyaları fonunda xüsusi inzibati bölgə olan Honkonqda polis rəhbərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sinhua” agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, belə bir təklif Honkonq administrasiyasının rəhbəri Kerri Lam tərəfindən irəli sürülüb.

Honkonq şəhər polisinə rəhbər kimi Den Bintsyan təyin olunub. O bu vəzifədə Lu Veytsunu əvəz edəcək. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.