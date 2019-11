ABŞ prezidenti Donald Tramp "Ağ Ev"də jurnalistlərə açıqlama verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Donald Tramp Çin ilə ABŞ arasındakı ticarət müqaviləsi ilə bağlı danışıb və Çini təhdid edib:

"Çin mənim istədiyim kimi bir müqavilə bağlamaq məcburiyyətində qalacaq. Çin ilə anlaşa bilməsək görmük vergilərini daha da artıracağam".

