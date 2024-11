Şirvanda avtomobil dörd piyadanı vurdu

Şirvan şəhərində avtomobil dörd piyadanı vurub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan minik avtomobili anidən idarəetmədən çıxaraq yolun kənarında dayanan avtomobillərə çırpılıb, sonra dörd nəfər piyadanı vurub.

Qəza nəticəsində Qaradağ rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Sadıqov Xətai Elman oğlu, Sabirabad rayon sakini 1993-cü il təvəllüdlü Nəsirov Cavidan Nizami oğlu, Şirvan şəhər sakini 1971-ci il təvəllüdlü Nəzərov Bəxtiyar Əliş oğlu və Hacıqabul rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü İsrafilov Seymur Nüsrətddin oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarət alıblar.

Xəsarət alan piyadalar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

