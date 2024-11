Xəbər verdiyimiz kimi, Şəki şəhərində 21 yaşlı gənc dəm qazından boğularaq ölüb. Həmin gəncin fotosu yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə ötən gün M.Hüseynzadə küçəsində yerləşən evdə baş verib. Ailə üzvləri Süleyman Rəcəb oğlu Mustafayevi huşsuz vəziyyətdə vanna otağında tapıblar.

Həyatını itirən gəncin fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.