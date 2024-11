Tiflisdə müxalif qüvvələr parlament binası önündə oturaq aksiyaya başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyaçılar ərazidə çadırlar quraraq gecəni burada keçirmək niyyətindədir.

