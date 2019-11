26 yaşlı model iki ölkə arasında skandala səbəb oldu - FOTOLAR

"Kaninat Gözəli" yarışmasına Ukraynadan qatılacaq model Anastasiya Subotanın viza müraciəti ABŞ tərəfindən rədd edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 8 dekabrda ABŞ-da keçiriləcək "Miss Universe" yarışından əvvəl baş verən bu olay skandal yaradıb. Yarışa 3 həftə qalmış 26 yaşlı aktrisanın viza müraciətinin rədd edilməsindən sonra o bildirib ki, 14 ildir bu yarışlara qatılır və ilk dəfədir ki, belə halla rastlaşır.

Bununla bağlı artıq Ukrayna tərəfindən ABŞ səfirinə məktub yollanılıb. Mektuba müsbət cavab gəlməyəcəyi halda Ukraynanın bir daha bu yarışmalara qatılmayacağı bildirilib.

