Moskvada əcnəbi qanun pozucuları siyahısında azərbaycanlılar ilk onluqdadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın Yol Hərəkətlərinin Təşkili Mərkəzinin yaydığı reytinq cədvəlində qeyd edilib.

Qurumun məlumatına görə, yol hərəkəti qaydalarını ən çox Ukrayna və Belarus vətəndaşları pozur.

Üçlüyü Moldova vətəndaşları bağlayır.

Siyahıda ilk onluğu müvafiq olaraq Tacikistan, Latviya, Bolqarıstan, Almaniya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan vətəndaşları davam etdirir. (oxu.az)

