Azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov ikinci dəfə ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 34 yaşlı qrossmeysterin yaxınları “Yeni Sabah”a məlumat verib. Məmmədyarovun oğlu dünyaya gəlib.



2017-ci ildən Şərəf adlı xanımla evli olan şahmatçının ilk övladının adı Rauldur. Bu, onun ikinci evliliyidir.

