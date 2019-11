Qədim dövrlərə aid sandıq tapıldı - İçindən çıxanlar təəccübləndirdi / FOTO

Misirdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı fironlar dövrünə aid içi pişik mumyaları ilə dolu 25 ədəd sandıq və 75 ədəd pişik heykəli tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Misirin tarixi əsərlər naziri Xalid əl Anani açıqlama verib. O, tapılan mumiyalardan 2-sinin aslan balalarına aid ola biləcəyini deyib. Nazir bunun sübuta yetiriləcəyi təqdirdə ilk dəfə aslan mumiyası kəşf etmiş olacaqlarına diqqət çəkib.

Anani qazıntılar zamanı həmçinin kiçik timsahlar, firon heykəlləri, qııl maskalar və aslan skeleti tapıldığını da ifadə edib.

(qaynarinfo.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.