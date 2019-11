Ukraynalıların əksəriyyəti Zelenskidən razıdı – SORĞU

Ukrayna sakinlərinin əksəriyyəti prezident Vladimir Zelenskinin fəaliyyətindən razıdır.

Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kiyev Beynəlxalq Sosiologiya Fondu və İlka Kuçeriva adına “Demokratik Təşəbbüslər” fondunun hesabatında deyilir.

63% rəyi soruşulan Zelenskinin fəaliyyətindən razılıq edib. Amma 13% respondent prezidentdən narazılıq, 24 faizi isə qeyri-müəyyən reaksiya ifadə edib.

Rəyi soruşulanların 75%-i Donbasda münaqişəni həll etmək üçün Putin-Zelenski görüşünə ehtiyac olduğunu da əlavə edib. (modern.az)

