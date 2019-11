Misirdə azot qazının sızmasından 84 nəfər zəhərlənib.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, Misirin cənubundakı Asvan şəhərində müəssisədə azot qazının sızması nəticəsində həmin müəssisəyə yaxın ərazidə yerləşən peşə məktəbinin şagirdləri və müəllimləri zəhərlənib.

Zəhərlənənlər əraziyə gələn 15 təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb.

İlkin məlumata görə, qaz sızması yerli kimya zavodunda texniki təchizatda meydana gələn problemlə bağlıdır. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.