Honkonq etirazlarının sponsoru ABŞ-dır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Çin Xarici İşlər nazirinin müavini Le Yuyçen deyib. O, ABŞ-ın bununla Çini dünya arenasında zəiflətmək istədiyini bildirib:

“Əksər hallarda bu olaylar ABŞ və Qərb ölkələrinin müdaxiləsi ilə bağlı olur. Ona görə də biz hesab edirik ki, ABŞ bu çaxnaşmaların kulis arxasındakı sponsorudur”.

Nazir müavini ABŞ-ın Çin və Rusiyanın qarşısını almaq siyasətinin yanlış olduğunu deyib. (axar.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.