Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Konqres Mərkəzində Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə mərasim keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.