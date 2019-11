Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev palataya köçürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hüquq müdafiəçisinin oğlu Əli Gülalıyev bildirib.

"Atam Oqtay Gülalıyev bu gün Amerikan xəstəxanasında (Türkiyənin İstanbul şəhərindədir - red.) palataya köçürülüb. Təəssüf ki, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Komadan ayılması, ağciyərinə və qanına düşmüş infeksiya üçün həkimlər müalicə edirlər", deyə Ə.Gülalıyev qeyd edib. (unikal.org)

