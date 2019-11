Azərbaycanın işğal altında olan keçmiş Ağdərə rayonunda “CAT-428” markalı traktor minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan KİV-i yayıb.

Hadisə nəticəsində 1997-c il təvəllüdlü V.S. ağır xəsarət alıb.

Traktor su arxı çəkirmiş. (Report)

