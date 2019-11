Bakıda 15 yaşlı qız intihara cəhd edib - RƏSMİ

Noyabrın 26-da saat 11 radələrində Bakı şəhər sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Avcı İlahə Ramazan qızı intihar etmək məqsədilə «Bakı Ağ Şəhər Bulvarı» ərazisində özünü dənizə atıb.

Bakı şəhər Prokurorluğundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarının ayıq-sayıqlığı və çevikliyi sayəsində İlahə Avcı dənizdən çıxarılaraq dərhal tibbi yardım göstərilməsindən ötrü Səhiyyə Nazirliyinin Kliniki Tibbi Mərkəzinə aparılıb.

Hazırda İlahə Avcının səhhəti normaldır.

Faktla əlaqədar Xətai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.