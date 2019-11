BDU-nun yataqxanasında zəhərlənən tələbə qızlar evə buraxıldı

Noyabrın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) yataqxanasında zəhələnən iki tələbə qız evə buraxılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumatda bildirilir ki, tələbələrin səhhəti normallaşdığından onlar bu gün saat 14:50-də Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsindən evə yazılıblar.

Xatırladaq ki, noyabrın 21-də BDU-nun 2 saylı yataqxanasında universitetin tələbələri - 1999-cu il təvəllüdlü Xasmətova Şəkər Faiq qızı qidadan zəhərlənərək vəfat edib,1998-ci il təvəllüdlü Quliyeva Dilrubə Qismət qızı və İbadova Həmidə Bünyamiddinovna zəhərlənərək Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

