Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az "Unikal.org"-a istinadən bildirir ki, AMEA prezidentinin bacısı oğlu Vaqif Nəsirov dünyasını dəyişib.

Mərhumun yas mərasimi Heydər Məscidində keçirilir.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.