Bakının Səbail rayonu, Bibiheybət məscidinin yaxınlığında baş verən uçqun zamanı torpaq altında qalan maşın çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mercedes” markalı avtomobil uçqun altından çıxarılıb.

Hadisə zamanı avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb.

Qeyd edək ki, hadisə şəhərin mərkəzinə doğru gedən istiqamətdə baş verib.

Nəticədə yolun asfalt qatı dağılıb. Uçqun təxminən 250-300 metrlik ərazini əhatə edib. (baku.ws)

