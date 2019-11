YAP Siyasi Şurasının iclası başladı - Əli Əsədov da iştirak edir - YENİLƏNİB

Bu gün saat 11:00-da hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Siyasi Şurasının təcili iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə YAP-dan verilən məlumatda bildirilib.

İclasdan sonra YAP-ın sədr müavini – icra katibi Əli Əhmədov mətbuat konfransı keçirəcək.

Mətbuat konfransı saat 15:00-da YAP-ın qərargahında olacaq.

***

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Siyasi Şurasının iclası keçirilir.

İclasda YAP Siyasi Şurasının üzvləri, o cümlədən Şura üzvü, Baş Nazir Əli Əsədov da iştirak edir.



İclasda hansı məsələlərin müzakirə olunduğu yaxın saatlarda açıqlanacaq.

