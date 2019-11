Pişik Günel şikayətləndi: “Nömrəmi görüb açmır” - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi ifaçı Günel Ələkbərova olub.

Metbuat.az bildirir ki, sənətçi bayağı ifaçıları lağa qoyub:

“Haradan gəldiyi məlum deyil. Deyir, müğənniyəm. Çıxıb ona, buna söz atır. Elələrini müğənni kimi qəbul etmirəm. Bəzi aparıcılar da verilişə dəvət edir. Sonra da haradan tapdığı məlum olmayan insanlarla səni üz-üzə oturdub deyir ki, sən bunu bəyənirsən? Ayıbdır. Elə çör-çöpləri görüb efirə çıxmaq istəmirik. Gəldikləri kimi də gedəcəklər. Bizim vaxtımızda oxuyanların öz yeri var. 10 il sonra da geri qayıtsaq belə öz yerimizdə dayanırıq. Bu yaxınlarda bir toy var idi. Yaxın adamımdır. Bir az məşhur biri var. Şəxsi nömrəmlə ona zəng etdim. Həmin insan zəngimi açmadı, sonradan geri də yığmadı. Özlərini ulduz hesab edirlər. Daha bilmir ki, haynan gələn, vaynan gedər. O kimdir ki, məni saymasın? Özlərini madam kimi aparırlar”.

