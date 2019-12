Nailə Əsgərzadənin şəkilləri Rusiyanı qarışdırdı - FOTOLAR

Metbuat.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən verdiyi xəbərə görə, KMF əməkdaşları jurnalistin instaqram hesabındakı şəkillərini təyyarələrin və gəmilərin hərəkəti haqqında açıq məlumatlarla müqayisə ediblər. Onlar həmçinin yaxtanın fotoşəkillərini Barselona limanında park edərkən çəkə biliblər.

Bildirilir ki, biznes-jet hazırda Belizdə (Mərkəzi Amerikada dövlət- red.) ofşor zonada qeydiyyatdadır, lakin benefisiarları məlum deyil. Təyyarənin əvvəlki sahibi VTB Bankın strukturlarından birinin sahibi olub

“Bombardier Global 6000”nin dəyəri təxminən 60 milyon dollardır (KMF isə təyyarənin icarəyə götürülə biləcəyini qeyd edir. Onun icarə qiyməti uçuşun hər saatına 559 min rubl təşkil edir).

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Fondunun rəhbəri Aleksey Navalnı ehtimal edir ki, 31 yaşlı Əsgərzadə jet və yaxtadan VTB rəhbəri Andrey Kostin ilə yaşadığı xüsusi “münasibət”ə görə istifadə edir: “Nailə Əsgərzadə buna bənzər şeyi özü ala bilməz. O, “Rossiya 1” dövlət telekanalında aparıcı işləyir. O, nə Solovevdir, nə də Kiselev, dövlət təbliğatının ulduzu isə heç deyil”.



Bundan başqa müxalifətçi iddia edib ki, Kostinin VTB-dəki maaşı da yaxtanı saxlamaq üçün kifayət etmir.

KMF-nin araşdırmasında Nailə Əsgərzadəyə məxsus daşınmaz əmlak barədə də məlumat qeyd olunub. Belə ki, Daşınmaz Əmlakın Vahid Dövlət Reyestrindən iki çıxarışda qeyd edilib ki, 2015-ci ildən bugünə qədər Nailə Vaqif qızı Əsgərzadə Moskva ətrafındakı “Jukovka-3”kotec qəsəbəsində 53 sot torpaq sahəsinə və sahəsi 923 kvadratmetr olan evə sahibdir.

Həmçinin onun Moskvada “Novaya Ostojenka” yaşayış kompleksində iki mənzilə sahib olduğuna dair məlumat var. Bildirilir ki, aparıcı 2011-ci ildə sahəsi 229 kvadratmetr olan, 2014-cü ildə isə 155 metrlik mənzilə sahib olub.



Eyni zamanda hesabatda 2019-cu ilin aprel ayında mediaya nəzarət edən Roskomnadzorun VTB dövlət bankı və onun 63 yaşlı rəhbəri Andrey Kostin, eləcə də Nailə Əsgərzadə haqda məlumatların dərc olunduğu minədək internet resursuna çıxışı blokladığı vurğulanıb.

Aprelin 4-də Baza nəşri bildirib ki, “Yandeks.Dzen” əvvəlcə VTB-yə, sonra isə Nailə Əsgərzadəyə məxsus olan yüz milyonlarla dollarlıq mənzil barədə araşdırmanı silib. Məqalədə deyilirdi ki, Əsgərzadə bu mənzilə VTB rəhbəri ilə münasibətləri sayəsində sahib ola bilərdi.

KMF-nin sözügedən hesabatından sonra N. Əsgərzadə instaqram hesabında fotosunu paylaşaraq haqqında yayılan məlumatlara belə reaksiya verib: “Öz instaqramıma bir məşhur blogger sayəsində yerli abunəçilərdən qazandım. Hər şeyin belə gedəcəyini heç düşünməzdim. Yeni abunəçilər, xoş gəlmisiniz”.

Rusiya Prezidentinin Mətbuat katibi Dmitri Peskov da xəbəri şərh edib: “Bizim bu istintaq barədə məlumatımız yoxdur. Buna görə də hər hansı açıqlama verə bilmərik”.

