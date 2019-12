"Türkiyə ilə NATO arasında problemlərin Londonda həll ediləcəyinə dair söz verə bilmərəm" - Baş katib

“Türkiyə ilə NATO arasında problemlərin Londonda həll ediləcəyinə dair söz verə bilmərəm”.

Metbuat.az “Haber7”yə istinadən xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq bildirib.

Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Suriyadakı hərbi əməliyyatları dayandırması zorakılığın azalmasına səbəb olub: “Bundan sonra məsələnin siyasi yolla həllinə çalışmalıyıq”.

Baş katib Türkiyənin əhəmiyyətli bir müttəfiq olduğunu və bunun üçün sərhədə baxılmasının kifayət etdiyini vurğulayıb: “Türkiyə İŞİD-ə qarşı mübarizəmizdə çox vacib bir ölkə idi. Türkiyədəki hərbi bazalardan istifadə edilmədən İŞİD-i məğlub etmək olmazdı”.

