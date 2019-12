Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Turan Məmmədzadə icra başçısının köməkçisi təyin edilib.

Qeyd edək ki, T.Məmmədzadə 1994-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

