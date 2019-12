Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı açıqlanıb.

Milli.Az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, iki günü əhatə edəcək mərhələnin oyunları aşağıda göstərilən saatlarda başlayacaq.

15 dekabr (şənbə)

"Qəbələ" - "Sabah"

Qəbələ şəhər stadionu, 15:00

"Səbail" - "Zirə"

"ASCO Arena", 17:00

16 dekabr (bazar)

"Neftçi" - "Sumqayıt"

"Bakcell Arena", 18:00

"Qarabağ" - "Keşlə"

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 20:00

Milli.Az

