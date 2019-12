Əfqanıstanın şimalındakı Kuduz əyalətində "Taliban" terror təşkilatı polis nəzarət-buraxılış məntəqələrinə hücum edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hücum nəticəsində azı 10 polis əməkdaşı həlak olub.

Hücum eyni zamanda iki məntəqəyə olunub. Toqquşma zamanı 3 silahlı da zərərsizləşdirilib.

Digər mənbələrin məlumatına görə, həlak olanların sayı daha çox ola bilər.

Milli.Az

