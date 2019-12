Kafedə kütləvi davanın görüntüsü yayıldı - VİDEO

Rusiyanın paytaxtı Moskvanın mərkəzində kafedə kütləvi dava baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “112” “Telegram” kanalı kadrlar paylaşıb.

Videodan görünür ki, ticarət mərkəzlərinin birində toplaşan kişilər öz aralarında nəyisə bölüşə bilmirlər. Az sonra dava başlayır, bəziləri bıçaq çıxarır.

Onlardan biri isə travmatik tapança çıxararaq xəbərdarlıq atəşi açır.

Bundan sonra kişi dərhal müəssisəni tərk edir.

Polislər gələnə qədər davanın iştirakçıları məkandan qaçırlar.

Xəsarət alan yoxdur.

