Dekabrın 6-da metronun “Elmlər Akademiyası” stansiyasının platformasında Bakı şəhər sakini olan bir qadının mobil telefonu oğurlanıb.

Metbuat.az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, Metropolitendə Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş C.Mirzəyev saxlanılıb.

