Tanınmış rejissor Kənan M.M-in həyat yoldaşı, müğənni Aygün Mahmudova ailə büdcələrindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, həyat yoldaşının hazırkı qazancının az olduğunu, buna görə də birdəfəlik Türkiyəyə köçmədiklərini deyib.

Müğənni əlavə edib ki, hazırda Kənan M.M-dən daha çox pul qazanır.

Daha ətraflı videodan izləyin:

