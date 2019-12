Türkiyə NATO-a ya güzəştə getməyib – Anlaşmanın detalları açıqland

Baltikyanı ölkələrin müdafiəsi üzrə NATO planı YPG /PYD/PKK terrorçularından qaynaqlanan təhdidlər də daxil olmaqla alyansın Türkiyənin qorunması üzrə planı dərc olunmayana qədər açıqlanmayacaq.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən bildirir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər nazirliyi Mövlud Çavuşoğlu bildirib.

Nazir eyni zamanda Ankaranın Baltikyanı ölkələrin müdafiəsi üzrə NATO planını müzakirəsi zamanı güzəştlərə getməsinə dair iddiaları da təkzib edib: "Güzəştlərə dair iddialar həqiqəti əks etdirmir".

Onun sözlərinə görə, Türkiyə Kiprin yunan icması istisna olmaqla Aralıq Dənizinin bütün subyektləri ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər imzalaya bilər.

Xatırladaq ki, ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə Polşa, Fransa və Almaniya, həmçinin Alyansın Baş katibinin xahişi ilə Rusiyanın mümkün hücumu zamanı Polşa və Baltikyanı ölkələrin (Latviya, Litva və Estoniya) qorunması üzrə Planı təsdiq edib.

"Siz Polşa və Baltikyanı ölkələr haqqında bilirsiniz. Biz bu addımı ötən gün axşam atdıq. Stoltenberq, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya Kansleri Angela Merkel, Polşa prezidenti bizə dəstək üçün müraciət etdilər. Dostlarımla görüşdən sonra biz "hə" dedik, lakin Alyansdan da bizim terrorla mübarizəmizə eyni dəstəyi görürük. Çox təəssüf ki, NATO ölkələri yalnız buna hazır olduqlarını sözdə deyirlər", - deyə Ərdoğan vurğulayıb.

O bildirib ki, Türkiyənin NATO üzrə bəzi tərəfdaşları terror təşkilatları ilə əlbirdir: "Biz NATO-nun təhlükəsizlik təhdidlərinə necə ciddi yanaşırıqsa, bütün tərəfdaşlar da bizim təhlükəsizlik problemimizə ciddi yanaşmalıdırlar".

Xatırladaq ki, daha əvvəl rəsmi Ankara NATO-dakı təmsilçisindən Rusiyanın mümkün hücumu zamanı Polşa və Baltikyanı ölkələrin (Latviya, Litva və Estoniya) qorunması üzrə Planı imzalamamağı tələb etmişdi.

Türkiyə NATO-nun kürdlərin özünümüdafiə dəstələrini (YPG) rəsmi olaraq tanımadığı üçün belə bir qərar qəbul etmişdi.

"Reuters" agentliyinin mənbələri qeyd ediblər ki, Ankaranın nümayəndəsi həm görüş, həm də şəxsi söhbətləri zamanı qəti şəkildə bu mövqedən çıxış etməli, Alyansdan rəsmi olaraq "YPG"-ni terror təşkilatı kimi tanımağı tələb etməlidir.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi məsələ ilə bağlı agentliyin sorğusuna cavab verməyib.

Qeyd edək ki, NATO təmsilçiləri Rusiyanın mümkün hücumu zamanı Polşa və Baltikyanı ölkələrin (Latviya, Litva və Estoniya) qorunması üzrə Planın Alyansa üzv 29 ölkə tərəfindən rəsmi olaraq təsdiqlənməsini istəyib. Türkiyənin razılığı olmadan isə NATO Polşa və Baltikyanı ölkələrdə öz müdafiəsini möhkəmləndirməyə çətinlik çəkir.

"Onlar (türklər) hərbi planın təsdiqlənməsini blok etməklə şərqi avropalıları girov götürürlər", - deyə mənbələrdən biri nəşrə bildirib.

İkinci mənbə isə Türkiyənin addımlarını "dağıdıcı" adlandırıb.

Milli.Az

