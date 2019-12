Bakı. Trend:

Görkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Türkiyədəki malikanəsi satışa çıxarılır.

Trend-in Türkiyə KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, azərbaycanlı messenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Böyükadadakı malikanəsi 3 milyon dollar civarında dəyərləndirilir.

Malikanənin 300-ə yaxın yaşı olduğu qeyd edilir.

Birinci dərəcəli tarixi abidə Osmanlı imperiyası dövründə tikilib, sonradan isə azərbaycanlı iş adamı Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən alınıb.

