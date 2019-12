Mətanətin bacısı efirə çıxdığı üçün gərginlik yarandı - Keçmiş əri zəng edib... - VİDEO

Azərbaycanın əməkdar artisti Mətanət İsgəndərli bacısı ilə birlikdə Zaur Kamalın verilişinə qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəzər TV-də yayımlanan 5/5 verilişinə qonaqların gəlməsi ilə birlikdə gərginlik yaranıb.

Sədaqət İsgəndərlinin efirə çıxması onun keçmiş həyat yoldaşını qəzəbləndirib. Zaurun şəxsi mobil nömrəsinə yığan şəxs əsəbi halda danışıb. Zaur isə telefonu əvvəlcə Sədaqət İsgəndərliyə, daha sonra Mətanət İsgəndərliyə ötürərək nə baş verdiyi soruşub.

Məlum olub ki, Sədaqət İsgəndərli ərindən bir müddət öncə boşanıb. Ancaq keçmiş həyat yoldaşı onun efirə çıxmasını istəmir.

