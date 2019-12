DƏHŞƏT! Gəncədə ailə zəhərləndi - ölən var

Gəncədə zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Apa-ya istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsində qeydə alınıb.

1985-ci il təvəlldlü Şirin Qasımov, 1988-ci il təvəllüdlü Qasımova Jalə Rizvan qızı, ailənin övladları - 7 yaşlı Nigar Qazımzadə və 5 yaşlı Elçin Qasımzadə yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər. Nəticədə 31 yaşlı qadın təcili tibbi yardım xidməti gələnə qədər dünyasını dəyişib. Digərləri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstələrin vəziyyətinin hazırda normal olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

