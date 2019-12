Bolqarıstan yığmasının qapıçısı Azərbaycandan təklif alıb

Bolqarıstanın "Slaviya" (Sofiya) komandasının qapıçısı Georgi Georgiyev Azərbaycandan təklif alıb.

Metbuat.az-ın "Meridian maç"a istinadən verdiyi məlumata görə, 31 yaşlı qolkiperlə Qazaxıstan və Ermənistan klubları da ciddi maraqlanır. Lakin həmin klubların adları açıqlanmır.

Georgiyev indiyədək Moldova və İran komandalarında legioner həyatı yaşayıb. O, Bolqarıstan millisinə də dəvət alıb. "Transfermarkt" təcrübəli qapıçının 250 min avro qiymətə malik olduğunu yazıb.

Qeyd edək ki, "Slaviya" ötən mövsüm Emil Martinovu "Səbail"ə satmışdı.

