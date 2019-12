“Xaliq Faiqoğlu” şirkəti sərnişinləri ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinə zərər vurmamağa dəvət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtobusa maddi ziyan vurmuş şəxslər kameralar vasitəsilə müəyyənləşdirilir və onlar barəsində hüquq-mühafizə orqanları lazımi tədbirlər görürlər.

“Xaliq Faiqoğlu” şirkəti bütün sərnişinlərdən daim istifadə etdikləri nəqliyyat vasitələrinə və cəmiyyətə qarşı diqqətli olmalarını xahiş edib. (baku.ws)

