Bakıda “Yaradıcı sənayelər: dayanıqlı inkişaf və məşğulluq üçün yeni imkanlar” mövzusunda müzakirələr keçirilir

Bakıda “Yaradıcı sənayelər: dayanıqlı inkişaf və məşğulluq üçün yeni imkanlar” mövzusunda panel müzakirəsi başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, tədbir Bakı Konqres Mərkəzində keçirilir.

Müzakirələrdə Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev, Təhsil naziri Ceyhun Bayramov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev, İqtisadiyyat nazirinin müavini Sevinc Həsənova, Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin birinci müavini Əli Abdullayev, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin birinci müavini Anar Quliyev, Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə heyətinin sədri Kamran İmanov və British Council təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Samr Şah iştirak edirlər.

Rüfət Həmzəyevin moderatorluğu ilə idarə olunan müzakirələrdə çıxışçılar sualları cavablandırır.



