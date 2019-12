FIFA referisi Əliyar Ağayev ali futbol qurumunun seminarında iştirak edəcək.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı AFFA rəsmi saytı vasitəsilə yayıb.

Bildirilir ki, yanvarın 16-da və 17-də İsraildə elit kateqoriyalı FIFA referiləri üçün UEFA-nın İstedad və Mentor proqramı çərçivəsində seminarı keçiriləcək.

I kateqoriyada olan Ağayev də həmin seminara dəvət edilib.

